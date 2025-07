LPI-NDH: Unfall in Betrieb - Amt für Arbeitsschutz ermittelt

Mühlhausen (ots) - Um kurz nach 9 Uhr sprach auf dem Kristanplatz ein Mann eine ältere Frau an, um diese nach der Uhrzeit zu fragen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Lindenbühl. wenig später stellte die Frau fest, dass sich der Mann an ihrer Armbanduhr bereichert hat und mit dem Beutegut verschwand. Die 63-Jährige zeigte dies umgehend bei der Mühlhäuser Polizei an. Durch Beamte der ...

