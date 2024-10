Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Transporter und Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Landkreis Lörrach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 18.10.2024, 17:30 Uhr, bis Samstag, 19.10.2024, 13:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen weißen Transporter der Marke Opel, Typ Movano, vor einem Autohaus in der Straße "Beim Breitenstein" in Efringen-Kirchen. Das Fahrzeug ist mit einem silbernen Dachaufbau sowie einer Leiter am Heck ausgestattet.

An dem gestohlenen Transporter wurden vermutlich die Kennzeichen LÖ-WV 111 angebracht, die zuvor in der Nähe des Tatortes an einem geparkten Fahrzeug entwendet wurden.

Der Diebstahlschaden soll rund 22.000 Euro betragen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, der Kennzeichen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kandern (Tel.: 07626-977800) zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Weil am Rhein (07621-97970) rund um die Uhr entgegen.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell