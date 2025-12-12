PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Pkw

Trier (ots)

In der Nacht zum 12. Dezember, zwischen 18 Uhr und 05:30 Uhr, wurde in Trier, in der Seniastraße in einen Pkw der Marke BMW eingebrochen. Der PKW war zum Zeitpunkt der Tat nicht verschlossen.

Der Fahrzeugraum wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Abschließend wurde ein hoher zweistelliger Geldbetrag aus dem Pkw entwendet.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Die Polizei rät dringend:

   - Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab! Jedes unverschlossene Fahrzeug 
     stellt eine Einladung für Diebe dar!
   - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder 
     Bargeld sichtbar im Auto liegen.
   - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem 
     Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

