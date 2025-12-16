PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Vor wenigen Minuten kam es im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem der Fahrer nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Aktuell ist wegen der Landung des Rettungshubschraubers die Fahrbahn komplett gesperrt. Nähere Einzelheiten liegen noch nicht vor.

Im Einsatz sind die Polizeiinspektion Hermeskeil, Autobahnmeisterei Schweich, verschiedene Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Franz Pauly
Leitung
Polizeiautobahnstation Schweich
Polizeipräsidium Trier
Leinenhof 2
54338 Schweich
Telefon 06502-9165-10
Telefax 06502-9165-50
pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

