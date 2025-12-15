PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in Trier

Trier (ots)

Zwischen Mittwoch, 10. Dezember, und Samstag, 13. Dezember, brachen unbekannte Täter in zwei Häuser in Trier ein.

Im genannten Zeitraum verschafften sich die Täter über den Wintergarten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Joseph-Haydn-Straße. Sie durchsuchten das Haus, ob sie auch etwas entwendeten, ist noch unklar.

Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr, kletterten ebenso unbekannte Täter auf den Balkon eines Hauses in der Heinrich-Lübke-Straße. Von hier aus verschafften sie sich Zutritt zum Haus und entwendeten Medikamente und Schmuck.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

