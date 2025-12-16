Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

Reinsfeld (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme auf der Autobahn A1 nahe der Anschlussstelle Reinsfeld dauert weiter an. Derzeit ist das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Trier vor Ort im Einsatz. Die Sperrung der Strecke wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 55-jähriger PKW-Fahrer am heutigen Morgen, gegen 10:50 Uhr, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

