PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

Reinsfeld (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme auf der Autobahn A1 nahe der Anschlussstelle Reinsfeld dauert weiter an. Derzeit ist das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Trier vor Ort im Einsatz. Die Sperrung der Strecke wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 55-jähriger PKW-Fahrer am heutigen Morgen, gegen 10:50 Uhr, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:36

    POL-PPTR: Diebstahl aus weißem Opel

    Trier (ots) - Zwischen Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 15. Dezember, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem weißen Opel Karl in der Schweringstraße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus dem Handschuhfach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:23

    POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld

    Reinsfeld (ots) - Vor wenigen Minuten kam es im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem der Fahrer nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Aktuell ist wegen der Landung des Rettungshubschraubers die Fahrbahn komplett gesperrt. Nähere Einzelheiten liegen noch nicht ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:05

    POL-PPTR: Zwei Einbrüche in Trier

    Trier (ots) - Zwischen Mittwoch, 10. Dezember, und Samstag, 13. Dezember, brachen unbekannte Täter in zwei Häuser in Trier ein. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Täter über den Wintergarten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Joseph-Haydn-Straße. Sie durchsuchten das Haus, ob sie auch etwas entwendeten, ist noch unklar. Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr, kletterten ebenso unbekannte Täter auf den Balkon eines Hauses in der Heinrich-Lübke-Straße. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren