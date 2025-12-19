Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch

Wasserliesch (ots)

Am Donnerstag, 18. Dezember, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterin in ein Mehrfamilienhaus in der Neudorfstraße in Wasserliesch ein. Die Frau betrat das Haus vermutlich durch die Eingangstür und verschaffte sich dann Zutritt zu einer der Wohnungen. Hier entwendete sie Schmuck und Bargeld. Nach der Tat flüchtete die Frau in Richtung Ortsmitte.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: eher dunkle Haut, schwarze Haare im Dutt, 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 m groß, eher kräftige Statur, schwarze Handtasche, schwarze Leggins, dunkelbraune Jacke, beiger Pulli, schwarze Sneaker

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

