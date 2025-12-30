POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 5. Januar:
B51, Trier; B50, Oberweis; B 257, Niederstedem; A 60, prüm
Dienstag, 6. Januar:
K 133, Konz; A 64, Pallien
Mittwoch, 7. Januar:
A 60; B 51, Bitburg; B 51, Stadtkyll
Donnerstag, 8. Januar: B 51, Idesheim; B 51, Meckel; B50, Kommen; L 151, Longuich
Freitag, 9. Januar:
A 602, Trier-Ruwer; B 50, Longkamp; B 41, Idar-Oberstein
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
