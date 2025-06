Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Betrunkener Lastwagenfahrer gefährdet Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen (04.06.2025)

Zimmern on Rottweil (ots)

Am Mittwochvormittag vergangener Woche hat ein betrunkener Lastwagenfahrer durch seine unsichere Fahrweise den Verkehr gefährdet.

Gegen 10:45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der Autobahn 81 in Richtung Singen, der in einer Baustelle gefährlich überholt und mehrfach in Schlangenlinien fuhr.

Der Sattelzug konnte im Bereich der Kreisstraße 5540 von einer Polizeistreife festgestellt werden. Kurz vor dem Kreisverkehr K5540 / Römerallee geriet der Lastwagen teilweise in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender weißer Kastenwagen abbremsen musste.

Im Gewerbegebiet konnten die Beamten den 42-jährigen Fahrer schlussendlich kontrollieren. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,6 Promille bestätigte.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten Fahrzeugschlüssel, sowie Fahrzeugpapiere sicher.

Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens, der dem Sattelzug auf der K5540 im Gegenverkehr begegnet ist, sich zu melden. Auch weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lastwagens gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 mit dem Verkehrsdienst Zimmern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell