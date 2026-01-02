PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Supermarkt

Wegberg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 31. Dezember (Mittwoch), zwischen 00 Uhr und 00:45 Uhr, in ein Geschäft an der Straße Am Bahnhof ein, indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

