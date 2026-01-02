POL-HS: Einbruch in Supermarkt
Wegberg (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen am 31. Dezember (Mittwoch), zwischen 00 Uhr und 00:45 Uhr, in ein Geschäft an der Straße Am Bahnhof ein, indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.
