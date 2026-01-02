PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Kfz-Werkstatt eingebrochen

Übach-Palenberg (ots)

Eine Kfz-Werkstatt an der Borsigstraße war am Freitag, 2. Januar, zwischen 3.15 und 3.45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

