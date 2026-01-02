POL-HS: In Kfz-Werkstatt eingebrochen

Geilenkirchen-Waurichen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 27 wurde am 31. Dezember (Mittwoch), gegen 18 Uhr, ein 31-jähriger Mann aus Geilenkirchen schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw in Richtung Waurichen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum, wodurch der Geilenkirchener sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem ...

