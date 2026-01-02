POL-HS: In Kfz-Werkstatt eingebrochen
Übach-Palenberg (ots)
Eine Kfz-Werkstatt an der Borsigstraße war am Freitag, 2. Januar, zwischen 3.15 und 3.45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
