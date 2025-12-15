Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Stendal (ots)

Am Samstag, den 13. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 19:50 Uhr im Personentunnel des Stendaler Hauptbahnhofes eine männliche Person. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung der ermittelten Personalien, kam ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Düsseldorf gegen den Mann zum Vorschein. Demnach ist der 23-Jährige dringend der schweren Körperverletzung und des Diebstahls verdächtigt. Er verfügt über keinen festen Wohnsitz und es besteht Fluchtgefahr. Daraufhin erging am 24. Oktober 2025 der Untersuchungshaftbefehl. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten dies, nahmen ihn fest und mit ihn in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stendal. Er verbrachte eine Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam. Am Sonntag erfolgte um 14:00 Uhr seine Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Magdeburg. Der zuständige Richter bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Daraufhin wurde der Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell