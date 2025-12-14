Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger versucht im Express zu rauchen - wird per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 12. Dezember 2025, wurde einem Reisenden in einem Intercity-Express um 13:30 Uhr, auf der Fahrt von Köln in Richtung Berlin, die Weiterfahrt im Zug durch den Zugbegleiter verwehrt. Grund dafür war sein Versuch im Express zu rauchen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei begab sich zum Bahnsteig 7 am Hauptbahnhof Magdeburg und kontrollierte ihn. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesuchte wurde. Wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilte ihn das Amtsgericht Frankfurt am Main im Juli dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 375 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 25 Tagen Haft. Weder zahlte der Verurteilte den vollständig auferlegten Betrag, noch stellte er sich der Ladung zum Strafantritt. Zudem war er unbekannten Aufenthaltes. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im September einen Vollstreckungshaftbefehl. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 360 Euro konnte der aus Österreich Stammende abermals nicht aufbringen und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell