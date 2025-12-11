PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 51-Jähriger reist ohne Ticket, beleidigt, schubst, ignoriert Weisungen, ballt Fäuste und droht Zugbegleiterin

Dessau-Roßlau (ots)

Am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person um 07:45 Uhr einen Zug auf der Strecke von Bitterfeld in Richtung Dessau. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte er der Zugbegleiterin keinen erforderlichen Fahrschein vorweisen. Zudem beleidigte er und schubste sie in eine Sitzgruppe. Daraufhin forderte die Bahnmitarbeiterin den 51-Jährigen auf, den Regionalexpress zu verlassen. Der Aufforderung kam jener Mann nicht nach. Er verweilte im Express, ballte seine Fäuste in Richtung der Kontrolleurin und drohte ihr. Daraufhin wurde die Bundespolizei informiert und um Unterstützung gebeten. Eine verständigte Streife war mit Einfahrt des relevanten Zuges an dessen Ankunftsgleis am Hauptbahnhof Dessau und nahm sich dem Sachverhalt sofort an. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen der Einsatzkräfte verließ der rumänische Staatsangehörige die Bahn. Es erfolgte, zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung, seine Mitnahme in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,0 Promille. Er erhielt Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedenbruchs sowie Bedrohung. Die betroffene Zugbegleiterin musste ihren Dienst abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

