PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrausweisautomat löst Alarm aus - Bundespolizei findet ungewöhnlichen "Störenfried"

Halle (Saale) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 07.12.2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) über die Auslösung eines technischen Alarms an einem Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Halle (Saale) Messe informiert. Die Servicestelle der Deutschen Bahn teilte mit, dass der betroffene Automat keine regulären Meldungen übermittelt und eine Beeinträchtigung vorliegt. Da dies auf eine mögliche äußere Manipulation hinwies, machten sich Einsatzkräfte der Bundespolizei sofort mit Sondersignal auf den Weg zum Ereignisort. Vor Ort bestätigte sich zunächst die technische Störung, jedoch ohne sichtbare Schäden oder Aufbruchsspuren am Gerät. Stattdessen entdeckten die Beamten im Ausgabeschacht des Automaten eine kleine Maus, die sich offensichtlich einen warmen Platz gesucht und dort mit dem Nestbau begonnen hatte. Der tierische Aufenthalt dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit jene Störung verursacht haben. Die Deutsche Bahn wurde über den ungewöhnlichen Verursacher und die Lage vor Ort informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Schottersteine auf Bahngleise - Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

    Calbe (Saale) (ots) - Am Sonntag, den 7. Dezember 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 14:16 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass eine Regionalbahn auf den Gleisen liegende Schottersteine überfahren hatte. Der Zug befand sich auf der Strecke von Calbe (Saale) Ost in Richtung Calbe (Saale). Verständigte Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 2460 Euro Geldstrafe oder 82 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

    Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 6. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 15:07 Uhr einen jungen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass zwei Staatsanwaltschaften per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchten. Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:35

    BPOLI MD: 65-Jähriger erhält Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung

    Stendal (ots) - Am Freitag, den 5. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Stendal um 07:24 Uhr darüber informiert, dass sich ein Mann am Hauptbahnhof Stendal befindet und dieser an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Verständigte Beamte begaben sich daraufhin unverzüglich zum Bahnsteig 1 und stellten den Verdächtigen im Wartemodul, auf einer Bank sitzend, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren