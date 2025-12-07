Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 65-Jähriger erhält Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung

Stendal (ots)

Am Freitag, den 5. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Stendal um 07:24 Uhr darüber informiert, dass sich ein Mann am Hauptbahnhof Stendal befindet und dieser an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Verständigte Beamte begaben sich daraufhin unverzüglich zum Bahnsteig 1 und stellten den Verdächtigen im Wartemodul, auf einer Bank sitzend, fest. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Zeugen bekannt, dass sich der aus Schweden Stammende bei seiner Handlung in unmittelbarer Nähe zu einer Schulklasse befand. Die Klasse reagierte daraufhin empört und entfernte sich vom Wartebereich. Die Beamten nahmen von den involvierten Personen die Personalien auf und den 65-Jährigen zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität mit in die nahegelegenen Diensträume. Er erhielt entsprechend eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.

