PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 65-Jähriger erhält Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung

Stendal (ots)

Am Freitag, den 5. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Stendal um 07:24 Uhr darüber informiert, dass sich ein Mann am Hauptbahnhof Stendal befindet und dieser an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Verständigte Beamte begaben sich daraufhin unverzüglich zum Bahnsteig 1 und stellten den Verdächtigen im Wartemodul, auf einer Bank sitzend, fest. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Zeugen bekannt, dass sich der aus Schweden Stammende bei seiner Handlung in unmittelbarer Nähe zu einer Schulklasse befand. Die Klasse reagierte daraufhin empört und entfernte sich vom Wartebereich. Die Beamten nahmen von den involvierten Personen die Personalien auf und den 65-Jährigen zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität mit in die nahegelegenen Diensträume. Er erhielt entsprechend eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 12:30

    BPOLI MD: Vergessener Rucksack führt zu Polizeieinsatz

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Freitag, den 5. Dezember 2025 führte ein Rucksack in einer S-Bahn zu einem Polizeieinsatz. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Leipzig nach Dessau. Die in der Bahn befindliche Zugbegleiterin bemerkte das Gepäckstück, konnte jedoch keinen Besitzer ausfindig machen. Der Inhalt war nicht einsehbar. Demnach informierte sie die Bundespolizei und räumte um 16:26 Uhr das Zugabteil. Die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:38

    BPOLI MD: 48-Jähriger ohne Ticket, mit Aggressionen, beleidigt, bedroht und stiehlt

    Halle (Saale) (ots) - Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person um 06:12 Uhr einen Intercity auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Halle (Saale), ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem verhielt sich der Mann der Kontrolleurin gegenüber verbal aggressiv. Er beleidigte sie wiederholt mit ehrverletzenden Worten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren