Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen - offener Haftbefehl führt in die Justizvollzugsanstalt

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 um 08:18 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 23-jährigen Mann. Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass nach ihm per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) gesucht wird. Demnach wurde der Deutsche wegen Diebstahls in zwei Fällen durch das Amtsgericht Halle (Saale) bereits im Januar 2025 per Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zunächst 100 Tagen verurteilt. Da sich der Mann bislang nicht zum Strafantritt gemeldet hat, erließ die benannte Staatsanwaltschaft Ende November 2025 den Haftbefehl. Die Polizeibeamten eröffneten dem Verurteilten diesen, nahmen ihn fest und verbrachten ihn zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 1500 Euro konnte der 23-Jährige nicht aufbringen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Hier wird er nun die kommenden 50 Tage verbringen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber hinaus über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

