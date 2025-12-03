PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kontrolle endet mit Einlieferung ins Gefängnis

Dessau-Roßlau (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 2. Dezember 2025 um 16:20 Uhr auf dem Dessauer Hauptbahnhof einen 49-jährigen Mann. Die Überprüfung seiner personenbezogenen Daten mit dem Fahndungsbestand der Polizei brachte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zum Vorschein. Im Juli 2025 wurde der Deutsche wegen Diebstahls in drei Fällen durch das Amtsgericht Frankfurt am Main zu einer Geldstrafe von 240 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da der Mann bislang die Geldstrafe nicht bezahlte und unbekannten Aufenthaltes ist, erließ jene Staatsanwaltschaft den Haftbefehl im November 2025. Diesen eröffneten die Einsatzkräfte dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau. Den haftabwendenden Betrag von 240 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Freiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

