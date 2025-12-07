Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Rucksack führt zu Polizeieinsatz

Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitag, den 5. Dezember 2025 führte ein Rucksack in einer S-Bahn zu einem Polizeieinsatz. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Leipzig nach Dessau. Die in der Bahn befindliche Zugbegleiterin bemerkte das Gepäckstück, konnte jedoch keinen Besitzer ausfindig machen. Der Inhalt war nicht einsehbar. Demnach informierte sie die Bundespolizei und räumte um 16:26 Uhr das Zugabteil. Die relevante S-Bahn traf um 17:20 Uhr am Hauptbahnhof Dessau ein. Verständigte Beamte begaben sich zum Ankunftsgleis 4, räumten den Zug sowie den betreffenden Bahnsteig. Anschließend wurde die Bahn in die Abstellgruppe gefahren. Ein parallel verständigter Diensthundeführer mit seinem Sprengstoffspürhund war kurze Zeit später am Ereignisort. Das Team begann unverzüglich mit seiner Arbeit. Der Sprengstoffspürhund zeigte kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, sodass der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden konnte. In ihm befanden sich Schulmaterialien und ein Laptop. Es konnten Kontaktdaten ermittelt und der 22-jährige Besitzer informiert werden. Der Deutsche wurde in den frühen Abendstunden beim Bundespolizeirevier Dessau vorstellig und holte seinen Besitz ab.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten mit herrenlosen Gepäckstücken kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen, ganz besonders darauf zu achten und beim Ausstieg nicht zu vergessen. Neben einem möglichen Diebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

