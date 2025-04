Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Unfall gesucht

Herzlake (ots)

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr kam es in Herzlake an der Kreuzung Zuckerstraße / Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Volvo mit Anhänger befuhr die vorfahrtsberechtigte Zuckerstraße in Richtung Holter Straße. Als die Fahrerin eines Audi aus der Löninger Straße auf die Zuckerstraße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die Volvo-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

