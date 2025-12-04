Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 48-Jähriger ohne Ticket, mit Aggressionen, beleidigt, bedroht und stiehlt

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person um 06:12 Uhr einen Intercity auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Halle (Saale), ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem verhielt sich der Mann der Kontrolleurin gegenüber verbal aggressiv. Er beleidigte sie wiederholt mit ehrverletzenden Worten. Aufgrund der steigenden Aggressivität ihr gegenüber schloss sich die 53-Jährige in einer Kabine ein. Der 48-Jährige schlug mit seinen Fäusten gegen die Tür und begann im Zug zu rauchen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei war mit Einfahrt der relevanten Bahn an deren Ankunftsgleis im Hauptbahnhof Halle (Saale). Es erfolgte die Mitnahme des Deutschen für eine erkennungsdienstliche Behandlung im nahegelegenen Bundespolizeirevier. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie Bedrohung. Um 08:52 Uhr entwendete selbiger Mann eine Getränkeflasche und Gebäck aus einer Verkaufsfiliale im Hauptbahnhof Halle (Saale), ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Erneut wurde die Bundespolizei kontaktiert. Eine Streife eröffnete ihm die Strafanzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Außerdem erhielt er ein Hausverbot für die zuvor aufgesuchte Filiale. Keine vier Stunden später entwendete der Beschuldigte erneut waren aus einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof (Saale), ohne diese zuvor zu bezahlen. Der Ladendetektiv nahm dies wahr und informierte die Bundespolizei. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der Tatverdächtige erhielt, neben einer weiteren Strafanzeige wegen Diebstahls, ein Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof Halle (Saale).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell