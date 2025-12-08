Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2460 Euro Geldstrafe oder 82 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 6. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 15:07 Uhr einen jungen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass zwei Staatsanwaltschaften per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchten. Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das Amtsgericht Braunschweig im August des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 1110 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 75 Tagen Haft. Weder zahlte der Verurteilte den auferlegten Betrag, noch stellte er sich der Ladung zum Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Juni dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl. Vier Monate später folgte ein weiterer Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) erließ. Die Grundlage hierfür bildete seine Verurteilung wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 90 Tagen. Erneut zeigte er selbiges Verhalten. Weder zahlte der 26-Jährige den geforderten Betrag, noch stellte er sich der Haftstrafe. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Faustmesser fest und jenes im Weiteren sicher. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 2460 Euro konnte der Deutsche abermals nicht aufbringen und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhielt er eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibenden Behörden über den Vollzug der Haftbefehle.

