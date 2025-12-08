PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2460 Euro Geldstrafe oder 82 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 6. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 15:07 Uhr einen jungen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass zwei Staatsanwaltschaften per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchten. Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das Amtsgericht Braunschweig im August des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 1110 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 75 Tagen Haft. Weder zahlte der Verurteilte den auferlegten Betrag, noch stellte er sich der Ladung zum Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Juni dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl. Vier Monate später folgte ein weiterer Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) erließ. Die Grundlage hierfür bildete seine Verurteilung wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 90 Tagen. Erneut zeigte er selbiges Verhalten. Weder zahlte der 26-Jährige den geforderten Betrag, noch stellte er sich der Haftstrafe. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Faustmesser fest und jenes im Weiteren sicher. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 2460 Euro konnte der Deutsche abermals nicht aufbringen und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhielt er eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibenden Behörden über den Vollzug der Haftbefehle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 12:35

    BPOLI MD: 65-Jähriger erhält Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung

    Stendal (ots) - Am Freitag, den 5. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Stendal um 07:24 Uhr darüber informiert, dass sich ein Mann am Hauptbahnhof Stendal befindet und dieser an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Verständigte Beamte begaben sich daraufhin unverzüglich zum Bahnsteig 1 und stellten den Verdächtigen im Wartemodul, auf einer Bank sitzend, ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:30

    BPOLI MD: Vergessener Rucksack führt zu Polizeieinsatz

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Freitag, den 5. Dezember 2025 führte ein Rucksack in einer S-Bahn zu einem Polizeieinsatz. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Leipzig nach Dessau. Die in der Bahn befindliche Zugbegleiterin bemerkte das Gepäckstück, konnte jedoch keinen Besitzer ausfindig machen. Der Inhalt war nicht einsehbar. Demnach informierte sie die Bundespolizei und räumte um 16:26 Uhr das Zugabteil. Die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:38

    BPOLI MD: 48-Jähriger ohne Ticket, mit Aggressionen, beleidigt, bedroht und stiehlt

    Halle (Saale) (ots) - Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person um 06:12 Uhr einen Intercity auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Halle (Saale), ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem verhielt sich der Mann der Kontrolleurin gegenüber verbal aggressiv. Er beleidigte sie wiederholt mit ehrverletzenden Worten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren