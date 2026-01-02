PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straftaten in der Silvesternacht

Kreis Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 31. Dezember 2025 (Mittwoch) zum 1. Januar 2026 (Donnerstag) kam es kreisweit zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ebenso wurden Polizeibeamte bei Einsätzen angegriffen und beleidigt. Es kam zu Vorfällen, bei denen Personen beinahe von Feuerwerksraketen getroffen wurden sowie zu mehreren Bränden. Unter anderem brannten auf einem Grundstück an der Röntgenstraße in Oberbruch drei Bäume, die vermutlich durch eine Feuerwerksrakete entzündet wurden. Bei diesem Brand verletzte sich ein Ersthelfer leicht. Ein Selbstbedienungshaus an der Straße Zweibrüggen wurde am 31. Dezember (Mittwoch), gegen 19.05 Uhr, vermutlich durch Feuerwerkskörper stark beschädigt. In Heinsberg an der Hochstraße und in Hückelhoven an der Straße Am Landabsatz wurden Mülleimer in Brand gesetzt. In Hückelhoven brannte der Unterstand der Tonnen ebenfalls teilweise ab. In Hückelhoven-Hilfarth wurde ein Fahrzeug beschädigt, weil ein Böller durch das Kunststoffdach hineingelangte und explodierte. Ebenfalls in Hückelhoven an der Roermonder Straße wurden vor einem Schnellrestaurant zwei Pkw mit Steinen beworfen und mittels Feuerwerkskörpern beschädigt. Eine Person wurde dort durch eine Feuerwerksrakete an der Stirn getroffen und leicht verletzt. Die Polizei nahm jeweils Anzeigen auf, die Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern zum Teil noch an. Die meisten Einwohner im Kreisgebiet feierten jedoch friedlich ins neue Jahr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

