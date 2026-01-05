POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen und Garage
Wegberg-Merbeck/-Rödgen (ots)
Zwischen Neujahr (Donnerstag) und dem 4. Januar (Sonntag) gelangten unbekannte Täter in mehrere Fahrzeuge, aus denen sie unter anderem Werkzeuge, Bargeld, Zigaretten und Getränke entwendeten. Die Tatorte lagen im Wienenweg, auf dem Herrenbruchweg und auf der Rödgener Straße. Am Sentesweg verschafften sich die Täter am vergangenen Wochenende zudem Zutritt in eine Garage und stahlen hieraus zwei E-Bikes.
