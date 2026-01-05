PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen und Garage

Wegberg-Merbeck/-Rödgen (ots)

Zwischen Neujahr (Donnerstag) und dem 4. Januar (Sonntag) gelangten unbekannte Täter in mehrere Fahrzeuge, aus denen sie unter anderem Werkzeuge, Bargeld, Zigaretten und Getränke entwendeten. Die Tatorte lagen im Wienenweg, auf dem Herrenbruchweg und auf der Rödgener Straße. Am Sentesweg verschafften sich die Täter am vergangenen Wochenende zudem Zutritt in eine Garage und stahlen hieraus zwei E-Bikes.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

