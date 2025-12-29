Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Vertriebener Arbeitsponton im Hafen Mukran - Wasserschutzpolizei nimmt Strafanzeige auf

Mukran (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 2025 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Sassnitz die Mitteilung, dass ein Arbeitsponton im Hafen Mukran zu vertreiben drohte. Der Hafen Mukran setzte sofort einen Schlepper ein und sicherte den ca. 65 Meter langen Arbeitsponton in der Nähe des ursprünglichen Liegeplatzes. Der Eigentümer wurde informiert. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei könnte eine nicht vorschriftsgemäße Befestigung des Pontons in Verbindung mit den herrschenden Wetterbedingungen (erhöhter Pegelstand der Ostsee) ursächlich für das Vertreiben des Pontons gewesen sein. Die WSPI Sassnitz nahm eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs auf. Die Ermittlungen dauern an.

