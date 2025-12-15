PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Unbekannte lösen Leinen eines Binnenfrachtschiffes im Hafen von Demmin - Zeugen gesucht

Demmin (ots)

Am 13.12.2025 gegen 21:30 Uhr wurde der zuständigen Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Waren mitgeteilt, dass durch Unbekannt die Festmacheleinen eines Binnenfrachtschiffes, welches sich an einem Anleger in Demmin befand, gelöst worden waren. Das 30-Meter-Schiff trieb daraufhin ca. 100 Meter auf der Peene und stellte eine Gefahr für die Schifffahrt dar.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes ermittelten die eingesetzten Beamten, dass das Binnenfrachtschiff kurze Zeit vorher ohne eingeschaltete Positionslichter führerlos im Uferbereich der Peene festgestellt worden war. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Demmin konnte das Schiff sichern und wieder an seinem ursprünglichen Liegeplatz festmachen. Der Eigentümer (deutsch, 56 Jahre) wurde informiert. Die Polizeibeamten der WSPI Waren nahmen eine Strafanzeige wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr" auf, da eine Fremdeinwirkung auf die Leinen nicht komplett ausgeschlossen werden konnte. Auf dem Schiff befanden sich keine Personen. Schäden sind durch diesen Vorfall nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die WSPI Waren (Tel. 03991-7473-0; E-Mail: wspi.waren@polmv.de) bzw. jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Petra Kieckhöfer
Polizeihauptkommissarin
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

