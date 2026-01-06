PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs Konstanz) Einbruch in Werkstatt für Menschen mit Behinderung - Zeugenaufruf (05.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag, den 05.01.2026, brachen unbekannte Täter zwischen 2 Uhr und 15:40 Uhr in Singen in der Lise-Meitner-Straße in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung ein. Im Objekt hebelten sie verschiedene Türen und Schränke auf. Aufgrund der Spurenlage ist von mindestens 2 Tätern auszugehen. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter 07731/888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

