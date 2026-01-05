Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Einbruch in Sporthalle (02./03.01.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

In den Nachtstunden auf Samstag ist in die Sporthalle des Gymnasiums am Hoptbühl im Stationenweg in Villingen eingebrochen worden. In der Halle öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Türen zu zwei Lagerräumen und entwendeten einen Musiklautsprecher. Wie die Täter in die Halle gelangten bedarf weiterer Abklärungen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

