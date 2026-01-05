Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Friseursalon in der Ekkehardstraße (02.01.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag versucht, in ein Geschäft in der Ekkehardstraße einzubrechen. Kurz nach Mitternacht erwischte ein Zeuge den unbekannten Täter dabei, wie er sich gewaltsam an der Eingangstür eines Friseursalons zu schaffen machte. Nachdem der Einbrecher den jungen Mann bemerkte, flüchtete er mit einer Eisenstange in der Hand in Richtung Freiheitsstraße. Der Unbekannte trug einen Schal im Gesicht, eine weiße Mütze und eine schwarze Jacke.

Weitere Zeugen, die kurz nach Mitternacht Verdächtiges im Bereich des Friseurgeschäfts beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

