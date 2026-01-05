Polizei Essen

POL-E: Essen: Ortung von gestohlenem Tablet führt zu Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen:

Am Donnerstagnachmittag (1. Januar) nahm die Polizei in der Berliner Straße zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Eigentümer eines Tablets die Polizei darüber informiert, dass dieses aus seiner Wohnung entwendet wurde.

Gegen 16:20 Uhr stellte der 23 Jahre alte Essener über die Ortungsfunktion seines Tablets fest, dass sich das Gerät nicht mehr in seiner Wohnung befindet. Der Mann befand sich zu dem Zeitpunkt in Hannover und kontaktierte seinen sich in Essen aufhaltenden Cousin. Dieser verständigte die Polizei und übermittelte den Beamten den aktuellen Standort des Tablets.

Die Ortung führte die Polizisten zu einem weißen Mercedes Sprinter. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter von 26 und 18 Jahren (beide afghanische Staatsangehörigkeit) sowie das gesuchte iPad. Neben dem iPad befand sich im Fahrzeug noch Einbruchwerkzeug und weiteres mutmaßliches Diebesgut in Form von Schmuck und Bargeld.

Die Polizisten nahmen daraufhin die beiden Tatverdächtigen fest und stellten Diebesgut, das Einbruchswerkzeug sowie auch den PKW sicher.

Als der Essener schlussendlich aus Hannover an seiner Wohnung eintraf, bestätigte sich die Vermutung. In seine Wohnung wurde eingebrochen und neben dem iPad wurden der bei den Tatverdächtigen aufgefundene Schmuck und das Bargeld entwendet.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter des Amtsgerichts Essen vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. /ruh

