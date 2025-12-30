Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrer und Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: Nach einem Unfall mit einem E-Scooter am Sonntagmorgen (28. Dezember) sucht die Polizei nach dem Fahrer und nach Zeugen. Gegen 5:45 Uhr meldete ein Zeuge einen verunfallten E-Scooter-Fahrer auf der Herkulesstraße. Der Zeuge fuhr mit seinem Auto von der Steeler Straße aus kommend über die Herkulesstraße, als er den unbekannten Fahrer eines E-Scooters auf dem Boden liegen sah. Der Zeuge stieg aus seinem Wagen aus und sprach den Verunfallten an. Doch dieser setzte seine Fahrt - trotz augenscheinlicher Kopfverletzung - in Richtung Engelbertstraße/Frillendorfer Straße fort. Da unklar ist, wie es zu dem Unfall kam und wie schwer der Fahrer verletzt ist, sucht die Polizei nach dem unbekannten E-Scooter-Fahrer und nach weiteren Zeugen. Der Verunfallte sei Schwarz und habe eine helle Hose getragen haben. Der Unfallfahrer sowie Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

