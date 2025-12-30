Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-Jähriger nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen - zwei weitere Tatverdächtige flüchtig - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am späten Mittwochabend (24. Dezember) versuchten drei Männer in ein Einfamilienhaus am Brucker Holt einzubrechen. Eine Alarmanlage alarmierte über einen Sicherheitsdienst die Polizei. Einsatzkräfte konnten einen 21-jährigen Kroaten festnehmen, zwei weitere Tatverdächtige sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr hat eine Alarmanlage drei vermummte Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses aufgezeichnet, die versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln. Die über einen Sicherheitsdienst alarmierte Polizei traf kurze Zeit später am Tatort ein und stellte dort drei mutmaßliche Einbrecher fest.

Beim Erkennen der Polizeikräfte ließ das Trio von weiteren Tatausführungen ab und flüchtete durch den Garten in Richtung eines Zauns, über den zwei Tatverdächtige entkommen konnten. Einer der drei Männer konnte durch die Polizisten aufgehalten und festgenommen werden.

Eine großangelegte Fahndung nach den schwarz gekleideten Männern, an der unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der 21-Jährige am Folgetag einem Haftrichter des Amtsgerichts Essen vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtigen Tätern machen können oder etwas Verdächtiges im Bereich Brucker Holt gesehen haben, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell