Polizei Essen

POL-E: Bochum: Polizei schießt bei Festnahme auf Mann (28) in Bochum - 1. Folgemeldung - Hinweisportal eingerichtet

Essen (ots)

44867 BO.-Leithe:

Am Samstagnachmittag (27. Dezember) beschädigte ein 28-jähriger Mann mehrere geparkte Fahrzeuge und bedrohte einen Passanten mit einem Messer. Während des darauffolgenden Großeinsatzes der Polizei kam es zum Schusswaffengebrauch. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ursprungsmeldung der Polizei Bochum finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6186339

Gegen 14:40 Uhr trafen Einsatzkräfte in der Berliner Straße/Steeler Straße auf den 28-jährigen Mann, der sich ein Messer an den Hals hielt und dies trotz mehrfacher Ansprache nicht ablegte.

Aufgrund der fortbestehenden Gefahr durch das Messer zog die Polizei umgehend Spezialeinsatzkräfte hinzu, die versuchten, den Mann über mehrere Stunden durch Gespräche zu einer Deeskalation der Lage zu bewegen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand lief der 28-Jährige gegen 20:25 Uhr dann mit dem Messer auf die Einsatzkräfte zu, woraufhin es zum Schusswaffengebrauch durch die eingesetzten Kräfte kam. Der Mann wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Personen, die Videos oder Fotos von dem Einsatzgeschehen haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis "Bochum-Leithe: Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch am 27.12.2025" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link:

https://nrw.hinweisportal.de/

Darüber hinaus bitten die Mordkommission Zeugen, die Angaben zu dem Einsatz machen können, sich per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell