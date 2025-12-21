Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter fährt verbotswidrig in den fließenden Verkehr ein und verursacht Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Südviertel: Am Mittwochmittag (17. Dezember) soll ein unbekannter Autofahrer verbotswidrig von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Straße Freiheit gefahren sein. Es kam zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:45 Uhr soll der Unbekannte von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Straße Freiheit eingebogen und nach links in Richtung Helbingstraße gefahren sein. Zur selben Zeit näherte sich ein Cupra Leon in gleicher Fahrtrichtung. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 58-jährige Fahrer eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge fuhr ihm eine 30-jährige BMW-Fahrerin auf, auf die wiederum ein 21-jähriger Skoda-Fahrer auffuhr.

Die 30-jährige Schermbeckerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell