PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 84-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung

Essen (ots)

451327 E.-Katernberg: Seit gestern Abend (17. Dezember) wird die 84-jährige Margret K. vermisst. Die ältere Dame wohnt in einem Seniorenheim am Joseph-Oertgen-Weg und wurde nach dem Abendessen nicht mehr gesehen.

Die Vermisste leidet an einer ausgeprägten Demenz und ist weder örtlich noch zeitlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/189659

Die Seniorin ist ca. 152 cm groß und schlank. Sie hat weiße kurze Haare und trägt einen blau/ weiß gestreiften Pullover sowie eine dunkle Hose.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Margret K. geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:46

    POL-E: Essen: Weiße Weihnachten - Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe

    Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Sonntag (14. Dezember), kurz nach Mitternacht, kontrollierten Einsatzkräfte einen 32-jährigen Autofahrer, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Statt Rentierschlitten nutzte er einen schwarzen Ford Fusion - und statt Plätzchen hatte er offenbar Kokain konsumiert. Aufgrund des Verdachts wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen 00:15 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:55

    POL-E: Essen: Unbekannter bricht Mitarbeiterspinde in Geschäft auf - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am 13. September brach ein Unbekannter mehrere Mitarbeiterspinde eines Ladengeschäfts an der Sigsfeldstraße auf und stahl ein Portemonnaie. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Gegen 15:30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Mann unerlaubt Zutritt zu den Mitarbeiterräumen des Geschäfts. Er brach zwei Spinde ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:35

    POL-E: Essen: Polizei nimmt Verdächtige nach Wohnungseinbruch fest - Komplizin flieht

    Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am Dienstagvormittag (16. Dezember) konnte die Polizei in Altenessen eine mutmaßliche Einbrecherin festnehmen. Eine zweite Verdächtige floh. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Grünstraße gegen 11:20 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren