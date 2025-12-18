Polizei Essen

POL-E: Essen: 84-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung

Essen (ots)

451327 E.-Katernberg: Seit gestern Abend (17. Dezember) wird die 84-jährige Margret K. vermisst. Die ältere Dame wohnt in einem Seniorenheim am Joseph-Oertgen-Weg und wurde nach dem Abendessen nicht mehr gesehen.

Die Vermisste leidet an einer ausgeprägten Demenz und ist weder örtlich noch zeitlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/189659

Die Seniorin ist ca. 152 cm groß und schlank. Sie hat weiße kurze Haare und trägt einen blau/ weiß gestreiften Pullover sowie eine dunkle Hose.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Margret K. geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. /hey

