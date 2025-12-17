Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht Mitarbeiterspinde in Geschäft auf - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am 13. September brach ein Unbekannter mehrere Mitarbeiterspinde eines Ladengeschäfts an der Sigsfeldstraße auf und stahl ein Portemonnaie. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 15:30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Mann unerlaubt Zutritt zu den Mitarbeiterräumen des Geschäfts. Er brach zwei Spinde auf und stahl das Portemonnaie eines Mitarbeiters.

Der Unbekannte wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/189498

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell