POL-E: Essen: Unbekannter bricht Mitarbeiterspinde in Geschäft auf - Fotofahndung
Essen (ots)
45141 E.-Nordviertel: Am 13. September brach ein Unbekannter mehrere Mitarbeiterspinde eines Ladengeschäfts an der Sigsfeldstraße auf und stahl ein Portemonnaie. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.
Gegen 15:30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Mann unerlaubt Zutritt zu den Mitarbeiterräumen des Geschäfts. Er brach zwei Spinde auf und stahl das Portemonnaie eines Mitarbeiters.
Der Unbekannte wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/189498
Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell