POL-E: Essen: Weiße Weihnachten - Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Sonntag (14. Dezember), kurz nach Mitternacht, kontrollierten Einsatzkräfte einen 32-jährigen Autofahrer, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Statt Rentierschlitten nutzte er einen schwarzen Ford Fusion - und statt Plätzchen hatte er offenbar Kokain konsumiert. Aufgrund des Verdachts wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen 00:15 Uhr fiel den Beamten ein Weihnachtsmann auf, der offensichtlich nicht mit einem Schlitten, sondern mit einem schwarzen Ford Fusion auf der Hubertstraße / Vierhandbank unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten sie einen 32-jährigen Essenslieferanten fest, der durch seine rote Verkleidung, seinen weißen Bart und besonders durch seine geröteten Augen auffiel. Da sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum ergaben, führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenschnelltest durch. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.

Dem 32-jährigen Essener mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. Das Auto musste er stehen lassen, kein Schlitten war in Sicht und Rentiere waren auch nicht in der Nähe - also trat er seinen Heimweg zu Fuß an. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell