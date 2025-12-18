Polizei Essen

POL-E: Essen: 84-jährige Seniorin vermisst - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45127 E.-Katernberg: Seit gestern Abend (17. Dezember) wurde die 84-jährige Margret K. vermisst. Die Seniorin lebt in einem Seniorenheim am Joseph-Oertgen-Weg und wurde nach dem Abendessen nicht mehr gesehen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung

Die Vermisste konnte inzwischen in einem Rohbau am Joseph-Oertgen-Weg, in der Nähe des Seniorenheims, angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Unterstützung und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /RB

