PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 84-jährige Seniorin vermisst - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45127 E.-Katernberg: Seit gestern Abend (17. Dezember) wurde die 84-jährige Margret K. vermisst. Die Seniorin lebt in einem Seniorenheim am Joseph-Oertgen-Weg und wurde nach dem Abendessen nicht mehr gesehen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung

Die Vermisste konnte inzwischen in einem Rohbau am Joseph-Oertgen-Weg, in der Nähe des Seniorenheims, angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Unterstützung und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren