POL-E: Essen: 84-jährige Seniorin vermisst - Rücknahme der Fahndung
Essen (ots)
45127 E.-Katernberg: Seit gestern Abend (17. Dezember) wurde die 84-jährige Margret K. vermisst. Die Seniorin lebt in einem Seniorenheim am Joseph-Oertgen-Weg und wurde nach dem Abendessen nicht mehr gesehen.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung
Die Vermisste konnte inzwischen in einem Rohbau am Joseph-Oertgen-Weg, in der Nähe des Seniorenheims, angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Unterstützung und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /RB
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell