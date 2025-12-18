PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 21-Jährigen mit Stichwaffe - 2. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 7. Dezember wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei Essen hatte eine Mordkommission eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-verletzt-21-jaehrigen-mit-stichwaffe-mordkommission-eigerichtet-zeugenaufruf

Unsere 1. Folgemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-verletzt-21-jaehrigen-mit-stichwaffe-1-folgemeldung-hinweisportal-eingerichtet

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen gelang es der Mordkommission, einen 17-Jährigen syrischen Staatsbürger aus Mülheim an der Ruhr als Tatverdächtigen zu identifizieren.

Weil der Tatverdächtige minderjährig ist, wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Duisburg übernommen, die gestern (17. Dezember) die Festnahme des Mülheimers anordnete. Noch am selben Tag nahmen die Ermittler den 17-Jährigen in Mülheim fest, der sich mittlerweile wegen versuchten Totschlags und anderem in Untersuchungshaft befindet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiterhin. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein politisches Motiv ausgeschlossen werden. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen

