POL-E: Essen: Aufmerksame Nachbarin verhindert Wohnungseinbruch - Zwei Tatverdächtige festgenommen

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Mittwochnachmittag (24. Dezember) verhinderten Einsatzkräfte der Polizei durch das schnelle Eintreffen am Einsatzort einen versuchten Wohnungseinbruch in der Reginenstraße. Eine aufmerksame Zeugin hatte zuvor verdächtige Beobachtungen gemeldet. Die eingesetzten Beamten nahmen daraufhin zwei Frauen im Alter von 33 Jahren (serbische Staatsangehörigkeit) und 26 Jahren (kroatische Staatsangehörigkeit) noch im Hausflur fest.

Gegen 16:00 Uhr beobachtete eine wachsame Zeugin aus ihrer Wohnung heraus zwei Frauen, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Reginenstraße aufhielten. Zunächst versuchten sie vergeblich, die Hauseingangstür aufzudrücken, und entfernten sich anschließend. Kurze Zeit später kehrten die beiden Frauen zurück und öffneten die Tür mithilfe eines Werkzeugs.

Die Essenerin alarmierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen so schnell am Tatort ein, dass sie die beiden Tatverdächtigen noch im Hausflur festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung führten die Frauen typisches Einbruchswerkzeug mit sich, das die Polizisten sicherstellten.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen ermittelt nun wegen versuchten Tageswohnungseinbruchs.

Der Fall zeigt erneut, wie wichtig aufmerksame Nachbarn sind. Wer verdächtige Beobachtungen macht - etwa fremde Personen an Hauseingängen oder ungewöhnliche Geräusche - sollte nicht zögern, umgehend die Polizei zu informieren. Schnelles Handeln kann Einbrüche verhindern und zur Festnahme von Tatverdächtigen beitragen./ruh

