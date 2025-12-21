Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.12.2025

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 20.12.2025 um 15:05 Uhr wurde während einer Verkehrskontrolle in Seesen festgestellt, dass ein Sperrvermerk für den Fahrzeugführer eingetragen war. Aufgrund dessen war der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrt unter BtM Einfluss

Am 20.12.2025 um 22:30 Uhr wurde ein 28-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Innenstadt kontrolliert. Bereits in der Vergangenheit war er bereits wegen dem Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen. Nach der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit bestanden erhebliche Zweifel daran. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am 20.12.2025 um 12:06 Uhr kam es in Engelade zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befährt eine der dortigen Wohnstraßen und touchiert eine Steinmauer. Der Fahrzeugführer sieht den verursachten Schaden, liefert ein Paket aus und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Verursacher eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen. Tel. 05381/9440

Taschendiebstahl

Am 20.12.2025 um 10:12 Uhr ging der 86-Jährige Geschädigte auf dem EDEKA-Parkplatz in Seesen in Richtung des Haupteinganges des Supermarktes. Dort wurde der Geschädigte von zwei unbekannten Männern angerempelt. Hierbei wurde die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Jackentasche entwendet. Danach entfernen sich die Täter vom Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

