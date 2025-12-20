Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar-Oker, Trunkenheitsfahrt mit über 1,2 Promille

Goslar (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wird in Goslar-Oker ein PKW (aus dem Landkreis Goslar) angehalten und kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,27 Promille. Daraufhin wird bei dem Ford-Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

