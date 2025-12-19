Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Eine glasklare Sache- Zoll erwischt Schweizer beim Schmuggel von Fenstern im Wert von über 14.000 Euro

Singen

Fenster im Gesamtwert von über 14.000 Euro hatte ein Deutscher, wohnhaft im Kanton Zürich, auf einem Anhänger geladen, als er am 10.12.2025 auf der Bundesstraße 314 zwischen Stühlingen und Blumberg vom Zoll kontrolliert wurde.

Der 48-jähirge gab gegenüber den Kontrollbeamten des Hauptzollamts Singen an, mit der Ware über das Zollamt Rheinheim eingereist zu sein. Die Fenster wären für ein Bauprojekt im Schwarzwald-Baar-Kreis bestimmt. Zolldokumente konnte er nicht vorlegen.

Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Abgaben in Höhe von rund 3.780 Euro wurden fällig sowie eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

Nachdem Abgaben und Sicherheit beglichen waren, konnte der Mann seine Fahrt mit seiner Fracht fortsetzten.

Zur weiteren Bearbeitung wurde der Sachverhalt an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

Zusatzinformationen:

Die Abfertigung im kommerziellen Warenverkehr über das Zollamt Rheinheim ist nur in Ausnahmefällen möglich. Grundsätzlich sind gewerbliche Waren an einem Zollamt anzumelden und abzufertigen, dass für den gewerblichen Warenverkehr zugelassen ist. Hier werden die angemeldeten Angaben überprüft, anfallende Abgaben berechnet und auch erhoben. Von der Anmeldung bis zum Steuerbescheid, erfolgt die Abfertigung weitestgehend automatisiert über das IT-Verfahren ATLAS. Weitere Informationen auch auf www.zoll.de

