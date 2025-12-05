Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Unverzollte Fahrzeuge im Angebot - Zoll entdeckt drei unverzollte Fahrzeuge im Wert von 34.000 Euro bei Autohändler

Singen (ots)

Landkreis Waldshut: Drei PKW mit Schweizer Kennzeichenhalter fielen einer Zollstreife des Hauptzollamts Singen Mitte November auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers im Landkreis Waldshut auf. Zwar konnte der 49-jährige deutsche Inhaber des Betriebs die Abmeldung der Fahrzeuge in der Schweiz nachweisen, Unterlagen über eine ordnungsgemäße Verzollung der Gebrauchtwagen konnte er hingegen nicht vorlegen. Kunden aus der Schweiz hätten ihm die Fahrzeuge überlassen, erklärte der Inhaber.

"Der Zoll führt auch abseits der Grenzübergänge Kontrollen durch und prüft ob zollrechtliche Vorschriften eingehalten wurden," erklärt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen.

Gegen den Inhaber des Autohandels wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der Gesamtwert der Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes wurde auf 34.000 Euro geschätzt, von denen sich auch die Einfuhrabgaben in Höhe von rund 10.500 Euro errechneten. Aufgrund fehlender Barmittel wurden die Fahrzeuge bis zur Zahlung der Abgaben auf dem Firmengelände unter Verfügungsverbot gestellt. Die Fahrzeugschlüssel nahmen die Zöllner mit.

Das Verfahren wurde zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

Zusatzinformationen:

Wird ein Fahrzeug durch eine Privatperson mit dem Ziel des Verkaufs in die Europäische Union importiert, ist bei der Einfuhr in die Gemeinschaft eine Zollanmeldung abzugeben und die Einfuhrabgaben sind zu entrichten. Die Zollstelle stellt im Gegenzug eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus, die im Rahmen der Zulassung des Fahrzeugs in Deutschland nachweist, dass die Einfuhr-abgaben bezahlt wurden.

