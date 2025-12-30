Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim a. d. Ruhr: Silvestereinsatz - Polizei ist vorbereitet und wird konsequent einschreiten

Essen (ots)

Die Polizei Essen hat sich intensiv auf den bevorstehenden Jahreswechsel vorbereitet. Unser Ziel ist es allen Bürgerinnen und Bürgern eine schöne und sichere Silvester-Party zu ermöglichen.

Wer sich jedoch nicht an Recht und Gesetz hält, die Gesundheit anderer gefährdet oder sogar Rettungskräfte angreift, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden mit zahlreichen Einsatzkräften in Essen und Mülheim unterwegs sein und werden konsequent einschreiten, um alle friedlich Feiernden zu schützen. Darüber hinaus werden wir am Steeler Wasserturm eine mobile Videobeobachtungsanlage einsetzen.

Wir appellieren: Feiern Sie friedlich, nutzen Sie nur im offiziellen Handel erworbene Pyrotechnik und lassen Sie das Auto stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Riskieren Sie nicht Ihre Gesundheit und nicht die von Anderen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr.

