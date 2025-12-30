Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin von PKW erfasst - 56-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Montagmittag (29. Dezember) wurde eine 56-jährige Essenerin auf dem Gehweg der Steeler Straße auf Höhe der Tamperestraße von einem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 78-jähriger PKW-Fahrer gegen 12:45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Straße Am Stadtgarten. Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte der Essener dann plötzlich seine Mercedes B-Klasse, fuhr rückwärts über die Steeler Straße und erfasst auf dem Gehweg die 56-jährige Essenerin. Die Frau wurde zwischen der B-Klasse und einer dortigen Hauswand eingeklemmt. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde umgehend von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie noch im Laufe des Tages verstarb.

Der 78-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sicherte die Spuren vor Ort. Die Steeler Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sollten Sie sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

