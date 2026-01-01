Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim a. d. Ruhr: Arbeitsreiche Silvesternacht für die Polizei Essen

Essen (ots)

Die Silvesterfeierlichkeiten in Essen und Mülheim haben der Polizei wieder mal eine arbeitsreiche Nacht beschert. Ab 0 Uhr kam es vor allem auf Grund von nicht ordnungsgemäßer Nutzung von Pyrotechnik, mehreren Bränden, Sachbeschädigungen sowie Auseinandersetzungen und Körperverletzungsdelikten zu einem hohen Einsatzaufkommen - vor allem auf Essener Stadtgebiet.

Am Philosophenweg in Essen wurden durch unbekannte Personen gegen 0:30 Uhr Mülltonnen angezündet und Polizei sowie Feuerwehr vereinzelt mit Raketen beschossen. Durch ein schnelles Eingreifen der sich in der Nähe befindlichen Einsatzhundertschaft, konnte die Lage schnell beruhigt und ein sicheres Arbeiten der Feuerwehr gewährleistet werden.

Auch an der Altendorfer Straße und am Katernberger Markt in Essen kam es in Einzelfällen zu gezieltem Beschuss von Einsatzkräften, die dort Präsenz zeigten und konsequent gegen Randalierer vorgingen.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnten in den Fällen noch keine Tatverdächtigen ermittelt werden.

Im Rahmen des Silvestereinsatzes wurde nach derzeitigem Stand ein Polizeibeamter (24) leicht verletzt. Am Katernberger Markt explodierte in der Nähe des Kollegen ein Böller, wodurch dieser ein Knalltrauma erlitt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die verstärkte Polizeipräsenz in den Stadtgebieten hat grundlegend Wirkung gezeigt. Durch die zahlreichen Einsatzkräfte konnte in beiden Städten schnell auf die verschiedenen Einsatzlagen reagiert werden. Das trug dazu bei, dass es nach jetzigem Erkenntnisstand zu keinen größeren Zwischenfällen sowohl in Essen als auch in Mülheim gekommen ist. /hey

