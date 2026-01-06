Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht bei Getränkemarkt - Die Polizei sucht Zeugen (05.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag, den 05.01.2026, gegen 13:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Leo-Wohleb-Straße in Blumberg und verursachte hierbei Sachschaden. Im Anschluss entfernte er sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tevesstraße. Ein Zeuge wurde von dem Aufprallgeräusch auf den Unfall aufmerksam und konnte sich ein Teilkennzeichen notieren.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 07702/41066 beim Polizeiposten Blumberg zu melden.

