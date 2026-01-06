PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht bei Getränkemarkt - Die Polizei sucht Zeugen (05.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag, den 05.01.2026, gegen 13:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Leo-Wohleb-Straße in Blumberg und verursachte hierbei Sachschaden. Im Anschluss entfernte er sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tevesstraße. Ein Zeuge wurde von dem Aufprallgeräusch auf den Unfall aufmerksam und konnte sich ein Teilkennzeichen notieren.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 07702/41066 beim Polizeiposten Blumberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 16:11

    POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Einbruch in Sporthalle (02./03.01.2026)

    Villingen-Schwenningen (ots) - In den Nachtstunden auf Samstag ist in die Sporthalle des Gymnasiums am Hoptbühl im Stationenweg in Villingen eingebrochen worden. In der Halle öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Türen zu zwei Lagerräumen und entwendeten einen Musiklautsprecher. Wie die Täter in die Halle gelangten bedarf weiterer Abklärungen. Zeugen, die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:30

    POL-KN: Autofahrer gerät ins Rutschen und erfasst Fußgängerin mit Hund (03.01.2026)

    Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots) - Die Schneebedeckte Fahrbahn hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 17.15 Uhr war eine 49-jährige Fahrerin mit ihrem Ford Focus auf der Fohrenbühlstraße unterwegs, als ihr Auto ins Rutschen geriet. Hierbei erfasste das Auto eine auf dem Gehweg befindliche 19-Jährige und deren Hund, bevor es gegen ein Geländer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren