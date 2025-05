Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Kabeldiebe verursachen hohen Schaden

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach Tätern, die in der vergangenen Nacht auf einem Firmengelände an der Industriestraße waren - und dabei vermutlich Kabel gestohlen haben. Es ist nicht auszuschließen, dass auch jemand verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten am späten Mittwochabend (gegen 23.20 Uhr) Zugang zu dem Betriebsgelände. Beim Versuch, eine Stromleitung zu durchtrennen, könnte sich ein Täter verletzt haben. Zumindest sorgte das Vorhaben für einen längeren Stromausfall in der Firma. Nach ersten Informationen entstand allein dadurch ein hoher Sachschaden. Was und wieviel genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

