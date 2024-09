Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Fleischerei (25./26.09.2024)

Singen (ots)

Fleisch im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher in den Abend-/Nachtstunden auf Donnerstag aus einem Betrieb in der Gottlieb-Daimler-Straße entwendet. Zwischen 17.30 Uhr und 03.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Fleischerei. Anschließend erbeuten sie aus dem Kühlraum Fleisch, das sie mit einem Hubwagen in einen weißen Ford Transit des Unternehmens luden und damit schließlich flüchteten. Gegen 6 Uhr stellte die Polizei das leere Fahrzeug in Gottmadingen fest. Zuvor erfolgte mit dem Transporter nach derzeitigem Sachstand eine Einreise in die Schweiz. Der Diebstahlsschaden dürfte bei etwa 25.000 - 30.000 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma Faerber beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Diebe oder den Verbleib der großen Fleischmenge geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell